Seks Toaplan-perler gjør comeback i Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage

Oppmerksomhet til alle fans av retro shoot 'em ups. Clear River Games har kunngjort at de vil gi ut en betydelig Toaplan-samling senere i sommer til PlayStation 4 og Switch. Den heter Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage (kjent som Hishou Same! Same! Same! Same! i Japan) og vil være tilgjengelig både digitalt og fysisk, og inneholder seks klassikere.

Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage inkluderer:



Hisho Same (Japan, arkade)



Flying Shark (verdensomspennende, arkade)



Sky Shark (USA, Arkade)



Same! Same! Same! (Japan, Arkade)



Same! Same! Same! (Japan, Arkade, 2P-versjon)



Fire Shark (verdensomspennende, arkade)



I tillegg står det i pressemeldingen at Teki-Paki vil bli inkludert gratis for alle som tidligere har kjøpt et Toaplan Arcade Garage-spill. Spillene vil også være tilgjengelige i forskjellige versjoner, slik at du kan oppleve forskjellene mellom arkade- og Mega Drive-versjonene, og det vil være ekstra DLC tilgjengelig.

Sjekk ut traileren nedenfor; utgivelsesdatoen er 29. august, og for å gjøre det tilgjengelig for alle, vil det være flere moduser å velge mellom :

"I tillegg til den autentiske "Arcade Mode", som er en trofast gjenskaping av originalens steinharde gameplay, inkluderer begge titlene en "Super Easy Mode" som gjør at selv nykommere i sjangeren kan ha glede av spillene."