Seksti "uheldige" brukere klarte å få tak i gratis VM-billetter på grunn av en feil, nå krever FIFA at de betaler

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En teknisk feil på FIFAs nettside førte til at noen heldige brukere klarte å sikre seg gratisbilletter til VM-kampene. Det har FIFA bekreftet overfor Sky Sports: "FIFA kan bekrefte at omtrent 60 FIFA World Cup 2026-fans mottok en melding onsdag 3. juni angående billetter som hadde blitt tildelt gratis (0 USD) på grunn av et tidligere betalingsproblem under betalingsprosessen".

Til tross for at det var en feil fra deres side, ber FIFA nå kjøperne om å betale: "Billettene som disse fansen har bedt om, er fortsatt reservert, og de berørte fansen har blitt oppfordret til å fullføre betalingen av det korrekte beløpet". Hvis de ikke fullfører betalingen innen syv dager, vil de miste billettene.

Alle disse billettene var til gruppespillkamper i Toronto, som er vertskap for fem kamper: Canada mot Bosnia-Hercegovina, Ghana mot Panama, Tyskland mot Elfenbenskysten, Panama mot Kroatia, Senegal mot Irak.

Denne hendelsen skjedde i et fotball-VM som har fått mye kritikk for høye billettpriser, og nylig kunngjorde myndighetene i New York og New Jersey at de undersøker om billettpraksisen bryter med forbrukerbeskyttelseslovene.