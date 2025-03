Seksuell vold mot barn i krigen i Sudan: Spedbarn blant ofrene

HQ

I en ny avsløring har UNICEF delt nyheter om seksuell vold mot barn i Sudans pågående krig, der noen av ofrene er så unge som ett år gamle, ifølge funn som ble delt tirsdag av FNs barneorganisasjon UNICEF (via Reuters).

FN-organisasjonen rapporterte at av 221 tilfeller som ble dokumentert av lokale grupper, var 16 barn under fem år involvert, og en tredjedel av ofrene var gutter. Disse overgrepene skjer midt i den kaotiske volden mellom Sudans hær og de paramilitære Rapid Support Forces, som har ført til massefordrivelse og etterlatt sårbare barn i en utsatt situasjon.

Noen overlevende har også rapportert at de har blitt gravide på grunn av angrepene, noe som har ført til at de har blitt avvist av lokalsamfunnene sine. De grusomme konsekvensene av volden forsterkes av at det er vanskelig å rapportere, blant annet på grunn av frykt for represalier og manglende tilgang til medisinsk behandling. Selv om gjerningsmennene fortsatt ikke er navngitt, har FN oppfordret begge sider til å overholde folkeretten.