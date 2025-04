Seksuelt innhold fører til at Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute blir kansellert for Xbox

Gjenutgivelser i spillverdenen er noe som ser ut til å bli mer og mer vanlig, men ofte har de en tendens til å være ganske umotiverte produksjoner som blir avfeid av spillere som melking av franchiser. Men innimellom finnes det gjenutgivelser som føles desto mer berettigede, som den japanske utgiveren City Connections kommende Saturn -samling Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute.

Sega Saturn er en konsoll som hadde utallige hardcore-klassikere som altfor mange dessverre gikk glipp av på grunn av konsollens kommersielle fiasko. Noen få av spillene har blitt utgitt senere (for eksempel Radiant Silvergun for Xbox Live Arcade), men det er en heftig skattkiste av toppspill vi aldri fikk spilt.

Samlingen inneholder både shoot 'em up-tittelen Steam-Heart's (opprinnelig utgitt til NEC PC-98 i 1994, men fikk sitt gjennombrudd med Saturn -versjonen i 1998) og kampspillet Advanced Variable Geo (opprinnelig utgitt til PC Engine i 1994, men fikk sitt gjennombrudd til Saturn i 1997), og den lover å ha moderne funksjoner som tilbakespoling og "Save & Load" for å gjøre det enklere og spare oss for å starte på nytt hver gang.

Det skulle egentlig utgis for PC, PlayStation, Switch og Xbox 29. mai, men nå har City Connection kunngjort en endring av planene. Det viser seg at spillet er helt kansellert for Xbox som følge av sexorientert innhold. Andre versjoner er ikke berørt, og utgiveren skriver (oversatt av Automaton) :

"På grunn av at disse spillene er gjenopplivinger av verk som inneholder provoserende innhold, har vi fortsatt å utvikle dem for å levere en felles spillopplevelse på tvers av flere plattformer. Selv om vi gjentatte ganger har justert spillenes innhold for å oppfylle de ulike standardene på hver plattform, har vi innsett at det er nødvendig å gjøre noen betydelige endringer i innholdet i Xbox-versjonen."

De beklager dette og håper fortsatt å gi ut spillet til Xbox i fremtiden hvis Microsoft bestemmer seg for å lempe på regelverket, men inntil da ser det ut til at Xbox-spillere må kjøpe andre formater hvis de vil sjekke ut Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute.