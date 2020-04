Selena Gomez saksøker kinesisk utvikler for å bruke utseendet hennes uten tillatelse

Dette har skjedd flere ganger før. Kjendiser opplever at deres utseende blir brukt i spill uten deres tillatelse til å gjøre det, ofte for promotering. Lindsey Lohan, for eksempel, saksøkte Take-Two Interactive og Rockstar Games fordi hun mente at GTA V-karakteren Lacey Jonas var altfor lik henne selv. Flere kjendiser har saksøkt spillfirmaer for liknende hendelser, og nå gjør Selena Gomez det samme, ifølge Variety, som først rapporterte dette.

De kinesiske spillfirmaene Guangzhou Feidong Software Technology Co. og MutantBox Interactive Limited, som står bak mobilspillet Clothes Forever - Styling Game, har nemlig en karakter i spillet som er klin lik Selena Gomez, og dette har de gjort uten at hun har gitt samtykke til det. Dette er et spill fullt av mikrotransaksjoner, og Gomez aksepterer ikke at hennes utseende skal brukes til å promotere slikt. Derfor ber hun om 10 millioner dollar i erstatning, som representerer "all inntekt, profitt eller andre fordeler" spillet har fått ved å bruke hennes utseende.

"Sakskøkte har aldri søkt om tillatelse fra Gomez til å bruke hennes image eller utseende i forbindelse med spillet" heter det i saksanlegget, som fortsetter:

"Hun ville heller ikke, hvis hun ble spurt, akseptert dette."

Firmaene har enda ikke kommentert anklagene.