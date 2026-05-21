Selskapet som vekket den utdødde ulven til live igjen, forbereder seg nå på å gjenopplive New Zealands kjempefugl Moa

Det ser ut til at bioteknologi fortsetter å være et av de mest omtalte feltene innen menneskelige fremskritt, selv om utviklingen foreløpig fokuserer på mer "virale" fremskritt enn virkelige sprang fremover for menneskeheten. Colossal Biosciences skapte relativt nylig overskrifter som et ledende selskap på dette feltet, da de kunngjorde at de hadde klart å "gjenopplive" den utdødde ulvearten, med et kull av friske eksemplarer. Etter det har det amerikanske selskapet rettet oppmerksomheten mot å gjenopplive andre arter som for lengst har forsvunnet fra planeten vår, som den ullkledde mammuten, og har nå gjort et betydelig gjennombrudd ved å bringe tilbake den legendariske newzealandske moaen, en gigantisk fugl med et vingespenn på over tre meter som ble utryddet for 600 år siden.

Et av de største hindrene var å inkubere moaens genetiske materiale i et skall av riktig størrelse, og nå har de kanskje funnet nøkkelen. Selskapet har nå kunngjort (i en rapport som ikke er fagfellevurdert eller verifisert, vel å merke) at de har lykkes med å fostre opp 26 friske kyllinger fra kunstig skapte egg. Fordelen med disse eggene er at produksjonen er skalerbar, noe som kan føre til produksjon av egg som er i stand til å utvikle Moa-embryoer ... eller enda større skapninger.

For å få tilbake en kjempemoa forklarer forskerne at de må utføre genetisk manipulering av celler på et tidlig stadium, på samme måte som man gjorde med ulven. Og i sin tur kreves det en art som er i stand til å produsere disse eggene. Foreløpig har Colossal ikke valgt en kandidat; den australske emuen og tinamouen er mulige kandidater for dette prosjektet.

Tror du at vi snart vil få se en gjenopplivning av kjempemoaen? Hvilke andre utdødde arter kunne du tenke deg å se gjenoppstå?

Modell av kjempemoa. // Wikipedia

Takk, Fuente.