Selv ikke Sabrina Carpenters sommer kan stoppe Taylor Swifts dominans

HQ

MTV Video Music Awards fant sted i går kveld og samlet mange av de største og mest lovende stjernene fra hele musikkverdenen. Etter en rekordstor sommer så det ut til at Sabrina Carpenter skulle stikke av med prisene i år, men dessverre lever en viss popsuperstjerne fortsatt i beste velgående.

Til tross for at Carpenters Espresso fikk navnet Song of the Year, endte Taylor Swift opp med å sikre seg syv priser totalt, inkludert Video of the Year, Artist of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Direction, Best Editing, og Song of the Summer.

De neste store vinnerne for arrangementet var Eminem og Megan Thee Stallion, som hver bare fikk to priser.

Mener du at Swift burde ha vunnet så mange priser som hun gjorde?

Dette er en annonse: