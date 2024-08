Selv Matt Berry forstår ikke hva han sier i What We Do In The Shadows

Et av høydepunktene i tv-serien What We Do In The Shadows er uten tvil Matt Berrys vampyr Laszlo Cravensworth. Skuespilleren har gjort karakteren til sin egen ved å bruke sin karakteristiske vokal og hørbare stil til å levere noen av de mest ikoniske og minneverdige øyeblikkene fra hele serien, men det viser seg at dette ikke alltid er tilsiktet.

I en samtale med The Hollywood Reporter nevnte Berry at noen av hans mest berømte fraseringer rett og slett er hans forsøk på å navigere i de utallige amerikanske popkulturelle referansene som er bakt inn i serien.

"I den siste sesongen var det så mange amerikanske [popkulturelle] referanser, og jeg har ikke peiling på hva nesten ingen av dem er. Du må bare navigere i dem og få dem til å fungere for ditt eget språk og talemønster. Men du vet, det var en serie som ble laget av to kiwier fra New Zealand, og deres sans for humor er ganske lik vår [britiske] sans for humor."

Han fortsetter: "De fleste navnene jeg uttaler [feil] er ikke med vilje - det er fordi jeg ikke vet hva de er. Spesielt sport, alle disse ballspillene ... baseball, softball, jeg har ikke peiling på hva noe av det er! Det blir bare å si hva jeg tror det er, og bare kaste seg ut i det på den måten. Du legger din egen vri på ting."

Forhåpentligvis betyr dette at vi kan se frem til en hel haug med briljant slaktet uttale i den kommende sesongen av serien.