Selv om AI er en "superhjerne", betyr ikke det at vi bør slå av vår egen, sier regissøren av Cthulhu: The Cosmic Abyss

HQ

Uansett hvor du ser innenfor teknologi, kunst eller spill, er det vanskelig å ignorere temaet kunstig intelligens. Det har blitt debattert til døde, og likevel ser vi at det dukker opp flere kontroversielle temaer og samtaleemner for hver nye versjon av teknologien. I historien om Cthulhu: The Cosmic Abyss får hovedpersonen Noah hele tiden støtte av sin AI-ledsager Key.

Vi har sett mange AI-ledsagere i spill før, men med tanke på hvor utbredt teknologien er i dag, kunne vi ikke la være å spørre spillregissør Tommaso Nuti om det. Vi spurte spesielt om hvordan spillet skildrer AI, er slik han håper vi vil se det brukt i fremtiden. Nuti innleder med å understreke at svaret hans representerer hans egne synspunkter, mer enn noe annet, men at han likevel har et unikt og interessant syn på AI i verden i dag.

"Mitt primære håp er at AI bidrar til å fremskynde store gjennombrudd innen medisin og vitenskap, og til syvende og sist bidrar til å bevare både helsen vår og verden", sier Nuti. "Etter mitt syn finnes det grunnleggende normer som kunstig intelligens kan støtte, men sunn fornuft bør forbli menneskelig."

Han fortsatte med å snakke mer om kunstig intelligens og kreativitet. "Jeg ser på AI som et kraftfullt verktøy som alltid må balanseres med menneskelig tilsyn. Det samme gjelder på kreative områder, der mennesker fortsatt bør stå i sentrum for ethvert prosjekt. Kunstig intelligens kan bidra til å gi liv til ambisiøse konsepter, men spørsmål rundt opphavsrett må fortsatt løses for å unngå en sjelløs industrialisering av kunsten. Mer generelt bør samfunnet nærme seg kunstig intelligens med omtanke og forsiktighet. Det er viktig å lære seg det grunnleggende før man stoler på verktøyet, på samme måte som man må lære seg å telle før man bruker en kalkulator. Når alt kommer til alt, bør det å ha en "superhjerne" til rådighet ikke føre til at vi slår av vår egen."

Nutis svar er redigert noe for å gjøre det kortere og tydeligere. Du kan lese hele svaret hans, samt resten av intervjuet, her.