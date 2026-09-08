Selv om spillet ble lagt ned, vil ikke Riot-medgrunnleggeren kalle « 2XKO for «en feil

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2XKO 2XKO var et innholdsrikt og interessant kampspill ved lanseringen, men Riots gratis tag-kampspill klarte ganske enkelt ikke å opprettholde en spillerbase som var sterk nok til å rettferdiggjøre videre drift. Som vi rapporterte om forrige måned, vil spillet fra og med neste år bli lagt ned fra et utviklingsperspektiv. Du vil fortsatt kunne spille det, men det vil ikke komme ut noen nye Champions eller nytt innhold.

Under et panel som en del av PAX West ble Riots medstifter Marc Merrill spurt om hva som gikk galt med « » og om det ble ansett som en feil for selskapet. «Vel, for det første vil jeg ikke karakterisere som en feil,» sa Merrill (transkripsjon via 2XKO PC Gamer).

Merrill forklarte at han så stort potensial i den konkurransepreget kampspillscenen, at free-to-play-modellen ville fungere for Riot slik den hadde gjort tidligere, og at League-IP-en ville trekke en eksisterende spillerbase inn i et nytt sjanger. Dessverre viste ingen av disse tingene seg å stemme. Men Merrill er likevel fornøyd med sluttresultatet. «Vi leverte et vakkert spill, som tok risikoer med tag-systemet og alle mulige andre ting.»

Hovedproblemet var å holde på folks oppmerksomhet, ifølge Merrill. «En av utfordringene med free-to-play-spill og/eller live-tjenestemodellen generelt er at med mindre du gjør noe helt utrolig – spesielt i en svært konkurransepreget verden der over 20 000 spill lanseres på Steam, og det finnes en uendelig mengde innhold på sosiale medier og en uendelig mengde ting å se på YouTube– så konkurrerer du ikke bare mot spill, du konkurrerer mot alt.»

«Det vi gjør, er å konkurrere om folks oppmerksomhet og tid, og det er en veldig høy terskel. Du må få så mange ting til å stemme for å oppnå tilstrekkelig kritisk masse til å bygge opp et fellesskap og virkelig få det til å bli noe som kan være bærekraftig på lang sikt. Og 2XKO klarte dessverre ikke det,» forklarte han.

Siden « 2XKO ikke finnes på Steam, kan vi ikke bare hente frem tallene fra SteamDB og se hvor stor fiasko det ble, men Riot hadde tydeligvis større forventninger til det. Det er synd at et så visuelt imponerende spill med solid spillmekanikk vil ende opp med å gå samme vei som dronten, men slik er verdenen av F2P og live-service.