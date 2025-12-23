Ikke engang Paul Rudd er sikker på hva handlingen i Avengers: Doomsday er

HQ

Paul Rudd er en av rundt tusen skuespillere som er inkludert i Avengers: Doomsday på dette tidspunktet. Takket være trailere som ble lekket i forkant av premieren på Avatar: Fire & Ash vet vi at Steve Rogers vender tilbake, og at en god del av handlingen vil fokusere på ham. Bortsett fra det vet vi imidlertid svært lite om denne kommende blockbusterfilmen.

I New Heights-podcasten med Travis og Jason Kelce ble Rudd spurt om handlingen i den nye filmen. "Uh, jeg skal være ærlig. Ja, jeg er ikke helt sikker på hva det er," sa Rudd. Podcasten gikk raskt videre, som vi vet hvordan Disney og Marvel liker å håndtere de som røper prosjektene deres.

Siden dette er Paul Rudd, er vi 99 % sikre på at dette definitivt er en spøk fra ham. Men så har vi jo hørt mye om Avengers: Doomsday som en merkelig produksjon, med skuespillere som er nesten alene på settet, blir fortalt at de jobber med karakterer som ikke er der, og så får en og annen scenepartner før de blir fløyet hjem. Vi får håpe at vi kan få noen solide plottdetaljer mellom nå og desember 2026.