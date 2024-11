Selv PS5 Pro kan ikke kjøre Elden Ring med stabile 60 fps

HQ

Elden Ring har blitt ganske beryktet når det gjelder konsollytelse. Selv om spillet stort sett vil være stabilt på moderne maskiner (og til og med den forrige generasjonen det ble lansert på), er det fall her og der, og det føles som et lite mirakel å få stabile 60 bilder per sekund.

Selv PS5 Pro, Sonys nye kraftigere mid-gen-konsoll, kan ikke oppnå bragden. Til tross for at spillet får en god ytelsesøkning, vil det ofte synke til 50-tallet og til og med 40-tallet når det kjører i kvalitetsmodus, ifølge Eurogamer.

Ytelsesmodusen vil forståelig nok gi deg bedre grafikk, men det viser bare at uansett hvilken maskin du rocker, vil et FromSoftware-spill sette den gjennom sine skritt. Hvis du vil ha en bedre oversikt over hva PS5 Pro faktisk er i stand til, kan du sjekke ut hele anmeldelsen vår her.