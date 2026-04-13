Selv Xbox synes Game Pass er for dyrt

Et selskap som får ny ledelse vil alltid føre til store og små endringer. Den nye personen vil vanligvis ta en nærmere titt på virksomheten og justere ting for å vise at ting blir annerledes og bedre med dem ved roret. Det gjelder spesielt når et selskap har blitt mindre populært og/eller lønnsomt før de ankom, så det er forståelig at Asha Sharma prøvde å se ut som en vennlig gamer da hun erstattet den tidligere Microsoft Gaming-sjefen Phil Spencer i februar. Sharma sa at hun ikke liker sjelløs AI-slop, så ut til å hinte til spill som var eksklusive for Xbox og mer. Da var det bare et spørsmål om tid før kveldens nyheter skjedde.

The Verges Tom Warren har sett et internt Microsoft-notat der Asha Sharma sier at "Game Pass har blitt for dyrt for spillerne" før hun gir oss håp om at prisene blir senket igjen ved å skrive at Microsoft trenger "en bedre verdiligning.".

Det er rundt seks måneder siden Microsoft økte prisene for Game Pass, så betyr dette at de vil bli senket igjen allerede? Min gjetning er nei. I stedet kan Sharma henvise til de nye, annonsestøttede Game Pass-nivåene vi har hørt rykter om en god stund.

Ville du gått tilbake til Game Pass hvis du fikk en billigere versjon med annonser?