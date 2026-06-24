"Selvfølgelig finnes det et arv fra Castlevania" i Bloodstained: The Scarlet Engagement

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Comicon Bergamo pågår for tiden, og i den sammenhengen - etter at vi nøt den 26. utgaven av Comicon Napoli forrige måned - bringer vi nå tilbake en av de mest interessante samtalene vi hadde i Italia.

Det var med den anerkjente komponisten Tomoyuki Tanaka, som samarbeider med Koji «Iga-san» Igarashi om den tredje utgaven av Bloodstained-serien, nå i 2,5D, som 505 Games skal lansere senere i år.

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"Selvfølgelig er det en arv fra Castlevania", innrømmer Tanaka-san i videoen når han blir spurt om sin fortid med Konamis serie og dens karakteristiske gotiske stil. "Men jeg tror det er så mange ting som er uoffisielle, og så mange ting jeg ikke kan si offisielt til dere", ler han og erter.

"Men jeg skal begrense svaret mitt til det jeg faktisk kan fortelle dere», fortsetter han. «Jeg tror det finnes en viss arv fra Castlevania, men samtidig vil jeg gjerne bruke alt det faktiske, min essens, dagens essens. Og ikke bare det, men jeg vil gjerne hente inspirasjon fra de store mestrene i min bransje, men ikke bare kopiere kunstverkene deres, men snarere lage en personlig tolkning av det de har etterlatt oss.

Dette hadde Tanaka-san å si om sitt nåværende arbeid og hvilke inspirasjonskilder han bruker når han skriver musikken og skaper lyden til Bloodstained: The Scarlet Engagement, som fortsatt ikke har en fastsatt utgivelsesdato. For mer om hans kreative visjon når han skriver musikken til *Yakuza*-serien, eller for å lære om forskjellene mellom en komponist og en lydregissør, kan du se det fullt undertekstede intervjuet.