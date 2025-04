Semifinale i FA-cupen og mulig Liverpool-seier i Premier League, alt i løpet av en helg

HQ

Fotballfans i England må dele oppmerksomheten sin på to viktige begivenheter. På den ene siden den mer enn sannsynlige kroningen av Liverpool som Premier League-mestere, som vil skje på søndag, hvis de bare klarer å vinne eller spille uavgjort, uavhengig av hva Arsenal gjør. Og med tanke på at de bare har tapt to ligakamper i år, er det høyst usannsynlig at det vil skje.



Liverpool vs. Tottenham (27. april, søndag, 16:30 BST, 17:30 CEST)



På den andre, FA Cup-semifinalen, som kommer veldig interessant i år, uten giganter (ingen Liverpool, heller ikke Arsenal, heller ikke Chelsea) bortsett fra Manchester City, som har en sjanse til forløsning etter en skuffende sesong, og sier farvel til Premier og Champions League mye tidligere enn "innbyggerne" har vært vant til av Guardiola, Haaland, Rodri og selskap.

Disse fire lagene spilte sine kamper tidligere denne uken, og Manchester City sov (bare midlertidig) på tredjeplassen, for første gang i topp 3 siden november, og nærmer seg Champions League-plassene for neste år.

Dato og klokkeslett for FA-cupsemifinalen