Semifinale i FA-cupen: Siste sjanse til revansj for Pep og Manchester City

FA-cupfinalen har noen uvanlige utfordrere i år, ettersom ingen av de store klubbene i England nådde kvartfinalene: ingen Liverpool, ingen Chelsea, ingen Arsenal, ingen Manchester United, ingen Tottenham Hotspur. Bare Manchester City fra de vanlige utfordrerne til tittelen, den eneste muligheten til revansj etter en katastrofal sesong for den nylige Premier League-herskeren.

Forrige helg gikk kvartfinalen av stabelen, der City slo Bournemouth 2-1 og tok seg til semifinalen i FA-cupen for syvende gang på rad. "Pep har alltid tatt de hjemlige turneringene på alvor, og det er en flott merittliste han har", sa den tidligere Manchester United-kapteinen Roy Keane på ITV (via BBC Sport). I år ble City raskt eliminert fra Champions League og mistet alle sjanser til å kjempe om Premier League, men FA-cupen - den eldste fotballturneringen i verden, en som Pep "bare" har vunnet to ganger - tapt i fjor mot Manchester United, er den siste sjansen han har til å vinne en tittel i år. Peps eneste sesong som manager uten trofé var 2016-17, hans første i Manchester.

For å gjøre det må de slå ut Nottingham Forest i semifinalen den 26. april. Laget, som trenes av Nuno Espírito Santo, slo City i Premier League 10. mars, men City slo dem tidligere i desember med 3-0. I finalen i mai blir det enten Crystal Palace eller Unai Emerys Aston Villa, som har en kommende utfordring mot PSG i Champions League neste uke.

FA-cupens semifinaler og finale:



Nottingham Forest mot Manchester City (26. april)



Crystal Palace mot Aston Villa (26. april)



Finalen: 17. mai