Semifinalene i ATP Canadian Open, med Jódar og Shelton som favoritter

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Rafa Jódar fortsatte sin opptur i ATP etter å ha slått Arthur Fils i kvartfinalen i Canadian Open, på en time og 42 minutter med 7-6 (5), 6-3 – nøyaktig samme resultat som i deres forrige møte for bare noen dager siden i Washington Open. Den 19 år gamle spanjolen er den første spilleren født i 2006 eller senere som har nådd semifinalen i en ATP Masters 1 000-turnering, og mange ser på ham som favoritt i semifinalen mot amerikaneren Brandon Nakashima i kveld (kl. 00.00 torsdag, sentraleuropeisk tid).

Jódar, som spiller sin første seniorsesong, vil med dette resultatet klatre til 11. plass på verdensrankingen, og kan stige helt til 9. plass avhengig av andre resultater dersom han vinner turneringen i Canada på fredag. Han ligger allerede på syvendeplass på ATP Race to Turin-rangeringen, som rangerer sesongens beste spillere, og vil dermed sikre seg en plass i ATP-finalene.

På den andre siden dominerte Ben Shelton, regjerende mester i Canada, Jakub Mensik 6-3, 6-1 og skal møte Learner Tien i semifinalen. En finale mellom Shelton, som for øyeblikket er nr. 10 på verdensrankingen, og Jódar, virker som det mest sannsynlige scenariet for en ATP Masters-turnering uten toppspillerne, men med mange av de unge spillerne som skal forme fremtiden til ATP.

Semifinaler i Canadian Open (torsdag 13. august)



Rafa Jódar mot Brandon Nakashima: 00:00 CEST, 23:00 BST (onsdag)



Learner Tien mot Ben Shelton: ikke før kl. 01:00 CEST, 00:10 BST

