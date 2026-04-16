Semifinalene i Champions League 2025/26 er klare med datoer og klokkeslett: PSG, Bayern, Atleti, Arsenal
Semifinalene i Champions League spilles 28.-29. april og 5.-6. mai.
Semifinalistene i UEFA Champions League 2025/26 er avgjort etter onsdagens kamper, inkludert den dramatiske utslagskampen mellom Real Madrid og München, og datoene for de fire siste lagene er allerede bestemt: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern München og Arsenal.
Tirsdag slo PSG ut Liverpool 2-0, 4-0 sammenlagt, og onsdag holdt Arsenal Sporting til uavgjort 0-0, og dermed endte utslagskampen 1-0 til kanonene. Mye mer dramatiske var utslagskampene mellom Atlético de Madrid og Barcelona (Barça vant 2-1, men Atleti vant 3-2 sammenlagt) og mellom Bayern München og Real Madrid (Bayern vant 4-3 og 6-4 sammenlagt).
Semifinaler i Champions League:
Første kamp
- PSG mot Bayern München: Tirsdag 28. april, 21:00 CEST, 20:00 BST
- Atlético mot Arsenal: Onsdag 29. april, 21:00 CEST, 20:00 BST
Returoppgjøret:
- Arsenal mot Atlético de Madrid: Tirsdag 5. mai kl. 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern mot PSG: Onsdag 6. mai, 21:00 CEST, 20:00 BST