Semifinalene i Champions League 2025/26 er klare med datoer og klokkeslett: PSG, Bayern, Atleti, Arsenal

HQ

Semifinalistene i UEFA Champions League 2025/26 er avgjort etter onsdagens kamper, inkludert den dramatiske utslagskampen mellom Real Madrid og München, og datoene for de fire siste lagene er allerede bestemt: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern München og Arsenal.

Tirsdag slo PSG ut Liverpool 2-0, 4-0 sammenlagt, og onsdag holdt Arsenal Sporting til uavgjort 0-0, og dermed endte utslagskampen 1-0 til kanonene. Mye mer dramatiske var utslagskampene mellom Atlético de Madrid og Barcelona (Barça vant 2-1, men Atleti vant 3-2 sammenlagt) og mellom Bayern München og Real Madrid (Bayern vant 4-3 og 6-4 sammenlagt).

Semifinaler i Champions League:

Første kamp



PSG mot Bayern München: Tirsdag 28. april, 21:00 CEST, 20:00 BST



Atlético mot Arsenal: Onsdag 29. april, 21:00 CEST, 20:00 BST



Returoppgjøret:



Arsenal mot Atlético de Madrid: Tirsdag 5. mai kl. 21:00 CEST, 20:00 BST



Bayern mot PSG: Onsdag 6. mai, 21:00 CEST, 20:00 BST

