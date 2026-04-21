Semifinaler i Coupe de France denne uken mellom Lens, Toulouse, Strasbourg og Nice
Vinneren av Coupe de France kvalifiserer seg til Europa League neste år.
Det er ingen Champions League, Europa League eller Conference League denne uken, så de hjemlige turneringene i Europa avsluttes, og semifinalene i Coupe de France finner sted denne uken, med start i dag tirsdag med duellen mellom Lens og Toulouse, og onsdag med Strasbourg og Nice.
I år oppsto det en mulighet da Paris Saint-Germain, som har flest seire, ble slått ut veldig tidlig i turneringen, i 32. runde, av naboklubben Paris FC allerede i januar.
Bemerkelsesverdig nok har ingen av de fire lagene i semifinalene vunnet Coupe de France altfor mange ganger. Strasbourg har vunnet cupen tre ganger, siste gang i 2001, og Nice har også vunnet cupen tre ganger, siste gang i 1997. Toulouse vant cupen kun én gang, i 2023, mens Lens aldri har vunnet den, og ble nummer to tre ganger, siste gang i 1998.
Semifinaler og finale i Coupe de France:
- Lens mot Toulouse: Tirsdag 21. april, 21:10 CEST, 20:10 BST
- Strasbourg mot Nice: Onsdag 22. april, 21:00 CEST, 20:00 BST
- Finale: 23. mai 2026
Vinneren av turneringen kvalifiserer seg også til Europa League. For Lens, som nesten har sikret seg en Champions League-plass som nummer to i Ligue 1, betyr det ikke så mye (de har fortsatt muligheter til å vinne ligaen hvis PSG skulle glippe igjen).
Men de tre andre er langt fra europeiske plasser, noen ganske langt nede i ligaen: Strasbourg er nummer syv, Tolouse er nummer 11 og Nice er nummer 15. I Ligue 1 vil bare de tre beste kvalifisere seg til Champions League under normale forhold, den fjerde vil gå til Europa League og den femte til Conference League.
