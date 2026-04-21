Semifinaler i Coupe de France denne uken mellom Lens, Toulouse, Strasbourg og Nice

Det er ingen Champions League, Europa League eller Conference League denne uken, så de hjemlige turneringene i Europa avsluttes, og semifinalene i Coupe de France finner sted denne uken, med start i dag tirsdag med duellen mellom Lens og Toulouse, og onsdag med Strasbourg og Nice.

I år oppsto det en mulighet da Paris Saint-Germain, som har flest seire, ble slått ut veldig tidlig i turneringen, i 32. runde, av naboklubben Paris FC allerede i januar.

Bemerkelsesverdig nok har ingen av de fire lagene i semifinalene vunnet Coupe de France altfor mange ganger. Strasbourg har vunnet cupen tre ganger, siste gang i 2001, og Nice har også vunnet cupen tre ganger, siste gang i 1997. Toulouse vant cupen kun én gang, i 2023, mens Lens aldri har vunnet den, og ble nummer to tre ganger, siste gang i 1998.

Semifinaler og finale i Coupe de France:



Lens mot Toulouse: Tirsdag 21. april, 21:10 CEST, 20:10 BST



Strasbourg mot Nice: Onsdag 22. april, 21:00 CEST, 20:00 BST



Finale: 23. mai 2026



Vinneren av turneringen kvalifiserer seg også til Europa League. For Lens, som nesten har sikret seg en Champions League-plass som nummer to i Ligue 1, betyr det ikke så mye (de har fortsatt muligheter til å vinne ligaen hvis PSG skulle glippe igjen).

Men de tre andre er langt fra europeiske plasser, noen ganske langt nede i ligaen: Strasbourg er nummer syv, Tolouse er nummer 11 og Nice er nummer 15. I Ligue 1 vil bare de tre beste kvalifisere seg til Champions League under normale forhold, den fjerde vil gå til Europa League og den femte til Conference League.

Vil du følge semifinalene i Coupe de France denne uken?