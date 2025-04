Semifinalistene i Champions League for kvinner avgjøres i morgen

HQ

Vi nærmer oss semifinalene i herrenes Champions League, men før det avsluttes utslagsrundene i kvinnenes Champions League i morgen, søndag 27. april. Det første oppgjøret fant sted forrige søndag, der Olympique de Lyon hadde et lite overtak på Arsenal, 2-1... mens Barcelona knuste Chelsea 4-1.

Det ville ikke være altfor overraskende om den samme finalen fra i fjor gjentar seg: Lyon mot Barcelona. Barcelona har vunnet cupen to ganger på rad, i 2023 og 2024, mens Lyon vant den i 2022... og sju ganger tidligere.

I mellomtiden har Chelsea bare nådd finalen én gang (tapte mot Barcelona i 2021), og Arsenal vant den i 2007. Er det rom for overraskelser? Chelsea har en nesten umulig oppgave med å komme tilbake etter å ha ligget under med tre mål, men Arsenal har fortsatt finalen innen rekkevidde ... og muligheten er til stede for at Champions League for kvinner kan få samme finale som Champions League for menn.

Semifinaler i Champions League for kvinner:

Søndag 27. april: Chelsea (1) - Barcelona (4): 14:00 BST, 15:00 CESTSøndag 27. april: Lyon (2) - Arsenal (1): 17:00 BST, 18:00 CEST

Champions League-finalen for kvinner spilles i Lisboa 24. mai kl. 17:00 BST, 18:00 CEST.