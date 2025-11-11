Senatet i USA godkjenner lovforslag for å få slutt på nedstengningen av statsapparatet

HQ

Senatet i USA har vedtatt et kompromissforslag som skal få slutt på den lengste nedstengningen av statsapparatet noensinne, og har dermed ryddet et stort hinder av veien etter flere uker med fastlåste forhandlinger og omfattende forstyrrelser i alle føderale tjenester.

Tiltaket ble vedtatt med 60-40 stemmer, med sterk republikansk støtte og støtte fra åtte demokrater. Lovforslaget gjenoppretter finansieringen av føderale etater som har stått uten finansiering siden 1. oktober, og setter president Donald Trumps plan om å krympe den føderale arbeidsstyrken på pause, og blokkerer eventuelle oppsigelser frem til 30. januar.

Demokratene er frustrerte over manglende garantier for helsesubsidier

Demokratene presset på for å få forsikringer om utløpende helsesubsidier som berører 24 millioner amerikanere, men avtalen legger bare opp til en avstemning i desember uten å garantere en forlengelse. Flere demokratiske lovgivere uttrykte frustrasjon og hevdet at deres innflytelse burde ha ført til mer konkrete forpliktelser.

Lovforslaget går nå videre til det republikansk-kontrollerte Representantenes hus, der speaker Mike Johnson har antydet at han ønsker å godkjenne det allerede på onsdag, før han sender det til Trump. Presidenten har kalt avtalen "veldig god" og signalisert at han har til hensikt å signere den.

Demokratene i Senatet er fortsatt splittet. Dick Durbin, kammerets demokrat nr. 2, sa at nedstengningen "så ut til å være en mulighet" til å sikre bedre politiske resultater, men erkjente at innsatsen "ikke fungerte".

Nedstengningen har ført til store forstyrrelser, blant annet stans i matstøtten for millioner av mennesker, ubetalte føderale arbeidere og forsinkelser i flytrafikksystemet. En meningsmåling i slutten av oktober viste at 50 % av amerikanerne la skylden på republikanerne, mens 43 % la skylden på demokratene.

Lovforslaget sikrer finansiering av statsbudsjettet frem til 30. januar, og opprettholder den nåværende kursen med en årlig økning i statsgjelden på rundt 1,8 billioner dollar. Den sikrer også finansiering av matstøtteprogrammet SNAP frem til september neste år, og forhindrer avbrudd selv om det skulle bli en ny nedstengning.