Sendetider og hvordan du ser kampene i Champions League for kvinner denne uken

Kampdag 2 fortsetter rett etter den første uken.

Women's Champions League fortsetter denne uken, rett etter den første kampdagen som bød på noen fremragende bragder i de første kampene i ligafasen, som erstatter gruppespillet og har samme format som ble innført i fjor i herrenes turnering (men med færre klubber, 18).

Det er ikke tid til å hvile, ettersom kampdag 2 spilles denne uken, onsdag og torsdag, og avslutter et "dobbeltoppgjør" før turneringen roer seg ned i en måned. Husk at de fire beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens lagene på 5.-12. plass går til playoff, og lagene under 13. plass blir slått ut.

Kampdag 2 i Champions League for kvinner

Onsdag 15. oktober


  • OL Lyon mot St. Pölten (18:45)

  • Vålerenga mot Wolfsburg (18:45)

  • Roma mot Barcelona (21:00)

  • Chelsea mot Paris FC (21:00)

  • OH Leuven mot Twente (21:00)

Torsdag 16. oktober


  • Atleti mot Manchester United (18:45)

  • Bayern München mot Juventus (21:00)

  • Paris Saint-Germain mot Real Madrid (21:00)

  • Benfica mot Arsenal (21:00)

Viktige datoer for Champions League for kvinner


  • Kampdag 3: 11.-12. november 2025

  • Kampdag 4: 19.-20. november 2025

  • Kampdag 5: 9.-10. desember 2025

  • Kampdag 6: 17. desember 2025


  • Sluttspill i knockout-fasen: 11.-12. / 18.-19. februar 2026

  • Kvartfinaler: 24.-25. mars 2026 / 1.-2. april 2026

  • Semifinaler: 25.-26. april 2026 / 2.-3. mai 2026

  • Finale: 22.-24. mai 2026 på Ullevaal Stadion, Oslo

Slik ser du Champions League for kvinner

I år har turneringen fått et nytt hjem i Disney+, som strømmer UEFA-turneringen over hele verden, uten ekstra kostnader, gjennom ESPNs infrastruktur. Noen europeiske land sender også konkurransen på andre kanaler, som :


  • Østerrike: ORF Sport+, ORF Online

  • Belgia: RTBF RTBF, VRT, Sporza, VRT Max

  • Tsjekkia: Ceská Televize - CT Sport og CT Sport Plus

  • Frankrike: L'Équipe L'Équipe

  • Hellas Mega News

  • Norge NRKTV, NRK 1, NRK 2

  • Nederland NOS, NPO Extra

  • Portugal RTP 1, RTP Play

  • Spania Esports 3, 3Cat

  • Sverige TV4

  • Türkiye TRT

