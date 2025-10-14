Sendetider og hvordan du ser kampene i Champions League for kvinner denne uken
Kampdag 2 fortsetter rett etter den første uken.
Women's Champions League fortsetter denne uken, rett etter den første kampdagen som bød på noen fremragende bragder i de første kampene i ligafasen, som erstatter gruppespillet og har samme format som ble innført i fjor i herrenes turnering (men med færre klubber, 18).
Det er ikke tid til å hvile, ettersom kampdag 2 spilles denne uken, onsdag og torsdag, og avslutter et "dobbeltoppgjør" før turneringen roer seg ned i en måned. Husk at de fire beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens lagene på 5.-12. plass går til playoff, og lagene under 13. plass blir slått ut.
Kampdag 2 i Champions League for kvinner
Onsdag 15. oktober
- OL Lyon mot St. Pölten (18:45)
- Vålerenga mot Wolfsburg (18:45)
- Roma mot Barcelona (21:00)
- Chelsea mot Paris FC (21:00)
- OH Leuven mot Twente (21:00)
Torsdag 16. oktober
- Atleti mot Manchester United (18:45)
- Bayern München mot Juventus (21:00)
- Paris Saint-Germain mot Real Madrid (21:00)
- Benfica mot Arsenal (21:00)
Viktige datoer for Champions League for kvinner
- Kampdag 3: 11.-12. november 2025
- Kampdag 4: 19.-20. november 2025
- Kampdag 5: 9.-10. desember 2025
- Kampdag 6: 17. desember 2025
- Sluttspill i knockout-fasen: 11.-12. / 18.-19. februar 2026
- Kvartfinaler: 24.-25. mars 2026 / 1.-2. april 2026
- Semifinaler: 25.-26. april 2026 / 2.-3. mai 2026
- Finale: 22.-24. mai 2026 på Ullevaal Stadion, Oslo
Slik ser du Champions League for kvinner
I år har turneringen fått et nytt hjem i Disney+, som strømmer UEFA-turneringen over hele verden, uten ekstra kostnader, gjennom ESPNs infrastruktur. Noen europeiske land sender også konkurransen på andre kanaler, som :
- Østerrike: ORF Sport+, ORF Online
- Belgia: RTBF RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
- Tsjekkia: Ceská Televize - CT Sport og CT Sport Plus
- Frankrike: L'Équipe L'Équipe
- Hellas Mega News
- Norge NRKTV, NRK 1, NRK 2
- Nederland NOS, NPO Extra
- Portugal RTP 1, RTP Play
- Spania Esports 3, 3Cat
- Sverige TV4
- Türkiye TRT
Asia