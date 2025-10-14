Sendetider og hvordan du ser kampene i Champions League for kvinner denne uken

HQ

Women's Champions League fortsetter denne uken, rett etter den første kampdagen som bød på noen fremragende bragder i de første kampene i ligafasen, som erstatter gruppespillet og har samme format som ble innført i fjor i herrenes turnering (men med færre klubber, 18).

Det er ikke tid til å hvile, ettersom kampdag 2 spilles denne uken, onsdag og torsdag, og avslutter et "dobbeltoppgjør" før turneringen roer seg ned i en måned. Husk at de fire beste lagene i ligaen kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens lagene på 5.-12. plass går til playoff, og lagene under 13. plass blir slått ut.

Kampdag 2 i Champions League for kvinner

Onsdag 15. oktober



OL Lyon mot St. Pölten (18:45)



Vålerenga mot Wolfsburg (18:45)



Roma mot Barcelona (21:00)



Chelsea mot Paris FC (21:00)



OH Leuven mot Twente (21:00)



Torsdag 16. oktober



Atleti mot Manchester United (18:45)



Bayern München mot Juventus (21:00)



Paris Saint-Germain mot Real Madrid (21:00)



Benfica mot Arsenal (21:00)



Viktige datoer for Champions League for kvinner



Kampdag 3: 11.-12. november 2025



Kampdag 4: 19.-20. november 2025



Kampdag 5: 9.-10. desember 2025



Kampdag 6: 17. desember 2025





Sluttspill i knockout-fasen: 11.-12. / 18.-19. februar 2026



Kvartfinaler: 24.-25. mars 2026 / 1.-2. april 2026



Semifinaler: 25.-26. april 2026 / 2.-3. mai 2026



Finale: 22.-24. mai 2026 på Ullevaal Stadion, Oslo



Slik ser du Champions League for kvinner

I år har turneringen fått et nytt hjem i Disney+, som strømmer UEFA-turneringen over hele verden, uten ekstra kostnader, gjennom ESPNs infrastruktur. Noen europeiske land sender også konkurransen på andre kanaler, som :



Østerrike: ORF Sport+, ORF Online



Belgia: RTBF RTBF, VRT, Sporza, VRT Max



Tsjekkia: Ceská Televize - CT Sport og CT Sport Plus



Frankrike: L'Équipe L'Équipe



Hellas Mega News



Norge NRKTV, NRK 1, NRK 2



Nederland NOS, NPO Extra



Portugal RTP 1, RTP Play



Spania Esports 3, 3Cat



Sverige TV4



Türkiye TRT



