Senegal forventer å ta tilbake AFCON-tittelen i juli, "det mest åpenbare administrative ranet i fotballhistorien"

Senegal forventer at Idrettens voldgiftsrett vil dømme i deres favør, og anslår at de vil få tilbake AFCON 2025-tittelen innen juli 2026. For to uker siden ga Det afrikanske fotballforbundet (CAF) Marokko medhold i at de senegalesiske spillerne hadde tapt kampen i januar i fjor, da de trakk seg fra banen etter 14 minutter i protest mot en dommeravgjørelse.

Senegal vant til slutt kampen 1-0, men to måneder senere, etter at Marokko hadde anket, sa CAF at spillerne brøt artikkel 82 da de forlot banen uten tillatelse, og Marokko ble tildelt 3-0-seieren. Senegal baserer sitt forsvar på dommerens avgjørelse om å gjenoppta kampen.

Abdoulaye Fall, president i Senegals fotballforbund (FSF), sa at det var "det mest åpenbare og enestående administrative ranet i vår idretts historie", og at landet hans "ikke vil bøye seg eller gå på akkord med sine verdier" (via EFE).

Marokko er, i det minste for øyeblikket, de offisielle mesterne av Afrikamesterskapet 2025, men Senegal beholder trofeet og vil ta det med til Frankrike for å vise det frem, der de skal spille en vennskapskamp mot Peru i kveld, lørdag. Spillerne vil bære en stjerne over våpenskjoldet, og de frykter ikke å bli straffet av den grunn.