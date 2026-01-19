Senegal slår Marokko ut i AFCON-finalen med dramatisk avslutning

HQ

Afrikamesterskapet i fotball endte på den mest dramatiske og minneverdige måten, med et sjokkerende nederlag for vertsnasjonen Marokko, som tapte 1-0 for Senegal på overtid.

Mangelen på mål i de senere fasene av turneringen (semifinalene endte 1-0 og 0-0 og straffesparkkonkurranser) ble gjort opp i ren dramatikk da Senegal fikk et mål underkjent på grunn av en tidligere forseelse. Minutter senere dømte VAR straffespark for Marokko etter at El Hadji Malick Diouf hadde begått en frispark mot Brahim.

Senegals spillere forlot banen i protest. Kampen ble stoppet i rundt 15 minutter, men Senegals trener Pape Bouna Thiaw beordret spillerne til å komme tilbake. Den tidligere Liverpool-spilleren Sadio Mané, som scoret mot Egypt i semifinalen og ble kåret til turneringens MVP, ba også spillerne om å returnere.

Så skjøt Brahim et skudd i "panenka"-stil som ble enkelt reddet av keeper Edouard Mendy...

Kampen gikk til overtid, og Pape Gueye scoret vinnermålet i det 94. minutt.

Senegal endte opp med å vinne turneringen for andre gang i historien (etter 2021), mens Marokko, som ble sett på som favoritter, ble lamslått på hjemmebane, da Real Madrids Brahim Díaz, etter en perfekt rekke med scoringer i fem kamper på rad, på uforklarlig vis misset straffen som ville gitt dem deres første AFCON siden 1976.