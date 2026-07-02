Senegals stjerne Pape Gueye trekker seg fra landslaget inntil den nåværende trenerstaben går av

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Etter at Senegal led et bittert utslag fra VM, der de gikk fra å lede 2-0 i det 85. minutt til et 2-3-tap mot Belgia etter et kontroversielt straffespark i det 125. minutt, har midtbanespilleren Pape Gueye, som spiller for Villarreal i Spania, sagt at han vil «ta en pause» fra landslaget inntil den nåværende trenerstaben skiftes ut.

«Jeg kommer tilbake for å si noen ord om utslagningen... men jeg kunngjør i dag at så lenge denne trenerstaben er på plass, vil jeg ta en pause fra landslaget», sa Gueye på Instagram etter kampen. Gueye, 27 år gammel, scoret to mål mot Irak i gruppespillet, men ble byttet ut av trener Pape Thiaw i det 66. minutt – en beslutning han protesterte mot fordi han følte seg i god fysisk form.

Under Pape Thiaw har Senegal vært nær store suksesser i fotball, bare for å bli nektet seieren på de mest grusomme måter. I tillegg til denne trolig ufortjente utslåingen fra VM, var det en hendelse som preget laget: Den afrikanske fotballkonføderasjonen (CAF) fratok dem tittelen i Afrikamesterskapet som de vant i januar: De vant kampen, men etter en 17 minutter lang protest der spillerne forlot banen i protest mot enda et kontroversielt straffespark.

I mars avgjorde CAF at Senegals spillere hadde brutt reglene, og derfor ble resultatet erklært ugyldig og Marokko kåret til vinnere. Senegal venter for tiden på en anke foran Den internasjonale idrettsdomstolen (CAS).