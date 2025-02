Senere denne måneden arrangeres det en AI-kunstauksjon, og folk er ikke fornøyd med den

HQ

Ville du brukt penger på kunstverk som er skapt av en kunstig intelligens? I så fall, hvor går din økonomiske grense? Sannsynligvis ikke de opp mot 250 000 dollarene som noen AI-kunstverk skal selges for på den kommende Augmented Intelligence -auksjonen som arrangeres av Christie' s.

Auksjonen starter 20. februar og varer frem til 5. mars, og kunstverkene stilles ut på Rockefeller Center i New York City og vil presentere "bemerkelsesverdige verk fra noen av de mest innovative hodene". Det vil bli solgt verk fra "tidlige AI-pionerer fra 1960-tallet som Harold Cohen til samtidskunstnere som Refik Anadol, Pindar Van Arman, Holly Herdnon & Mat Dryhusrt, Alexander Reben, Claire Silver, Sasha Stiles og flere", og utstillingen vil spenne fra digital kunst til skulpturer, malerier, grafikk og mer.

Men selv om auksjonen ser ut til å gå som planlagt, er det mange som ikke er fornøyd med den, og nå har et brev blitt skrevet og publisert på Open Letter som krever at auksjonen avlyses. Som The Guardian har lagt merke til, hevder brevet følgende :

"Mange av kunstverkene dere planlegger å auksjonere ut, er skapt ved hjelp av AI-modeller som er kjent for å være trent på opphavsrettsbeskyttet arbeid uten lisens. Disse modellene, og selskapene bak dem, utnytter menneskelige kunstnere ved å bruke deres arbeid uten tillatelse eller betaling for å bygge kommersielle AI-produkter som konkurrerer med dem.

"Din støtte til disse modellene, og til menneskene som bruker dem, belønner og stimulerer AI-selskapenes massetyveri av menneskelige kunstneres arbeid."

I skrivende stund har rundt 3 500 personer signert og uttrykt sin støtte til dette brevet. Det er uklart hvor mange underskrifter som må samles før Christie's vil iverksette tiltak, men det aktualiserer nok en gang det svært populære temaet om hvordan og hvor vi bør bruke AI-teknologi i den kreative bransjen.

Hva er din holdning til AI-auksjonen?

