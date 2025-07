Senkvelds-TV mister en viktig aktør når The Late Show with Stephen Colbert avlyses

HQ

Det ser ut til at senkvelds-TV kanskje ikke er lenge i denne verden, ettersom et stort navn i bransjen mister sin plass for godt. The Late Show with Stephen Colbert avsluttes i 2026, ikke fordi programlederen blir erstattet eller finner et nytt hjem, men fordi CBS er ferdig med The Late Show som konsept.

CBS begrunner nedleggelsen med økonomiske beslutninger. Det viser seg å være vanskelig å holde late-night-tv flytende når yngre seere trekkes mer mot klipp enn selve showene. Ifølge Variety tok Colbert opp kanselleringen under en innspilling av The Late Show denne uken.

"Det er en fantastisk jobb. Jeg skulle ønske noen andre fikk den," sa han. Da publikum buet da han gikk av, la han til: "Jeg deler følelsene deres. Det er ikke bare slutten på vårt show, men det er også slutten på The Late Show på CBS. Jeg blir ikke erstattet. Alt dette forsvinner bare."

"Vi anser Stephen Colbert som uerstattelig og vil pensjonere The Late Show-franchisen", sier CBS i en uttalelse. "Vi er stolte av at Stephen kalte CBS sitt hjem. Han og sendingen vil bli husket i pantheon av storheter som prydet sen kvelds-TV. Dette er en ren økonomisk beslutning i en utfordrende situasjon for senkveldssendinger. Det er ikke på noen måte relatert til showets prestasjoner, innhold eller andre saker som skjer hos Paramount."

Selv om det kanskje ikke påvirker oss like mye på den andre siden av dammen, markerer det kanskje slutten på en æra av senkvelds-TV i USA.