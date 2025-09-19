Senkveldsvertene samler seg bak Jimmy Kimmel

HQ

I går fikk vi nyheten om at ABC hadde fjernet "Jimmy Kimmel Live" fra sendeskjemaet på ubestemt tid etter programlederens uttalelser om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Nå har amerikanske programledere gått sammen for å forsvare Jimmy Kimmel. Stephen Colbert fordømte for eksempel grepet som et angrep på ytringsfriheten, mens Jon Stewart latterliggjorde politisk innblanding i showet sitt. Jimmy Fallon uttrykte sin støtte til Kimmel og lovte å fortsette å dekke presidentens aktiviteter, mens Seth Meyers kritiserte forsøkene på å begrense medienes stemmer. Suspensjonen har vakt reaksjoner, og tidligere president Obama har advart om at myndighetenes press på mediene risikerer å undergrave beskyttelsen av det første grunnlovstillegget. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!