Sennheiser lanserer Momentum 5 trådløse ANC-hodetelefoner

Sennheiser har annonsert Momentum 5 Wireless-hodetelefonene, og de loves å være verken mer eller mindre enn "den mest kapable og brukerfokuserte evolusjonen av den anerkjente hodetelefonserien hittil", ifølge Tech Power Up. Disse nye hodetelefonene "introduserer meningsfulle forbedringer for å løfte hverdagslytting for den moderne lydentusiasten".

Momentum 5 Wireless har en 42 mm transduser, som er produsert i Tullamore i Irland. De er inspirert av hodetelefonene i HD 600-serien og er finjustert for fyldig lyd med dynamisk bass. Den har Hi-Res Audio-sertifisering, Snapdragon Sound-teknologi med støtte for Bluetooth-lydkodek opp til aptX Lossless.

Siden vi lever i moderne tider, bruker denne Momentum 5 Wireless den gratis Smart Control Plus-appen med ny 8-bånds EQ, skreddersydde forhåndsinnstillinger og intelligent Sound Personalization-motor. Momentum 5 Wireless-plattformen gir eierne nye og optimaliserte muligheter gjennom fastvareoppdateringer til DSP og trådløse motorer. Hodetelefonene leveres med Bluetooth 5.4 ut av esken og er konstruert for fremtiden: Hodetelefonene er klare for Bluetooth 6.0 via en fremtidig fastvareutgivelse.

Hodetelefonene loves å være opptil tre ganger mer effektive når det gjelder å redusere distraherende stemmesnakk med sitt aktive støydempingssystem. Antallet mikrofoner som er dedikert til ANC og gjennomsiktighet, er doblet, med fire mikrofoner per side, noe som gir forbedringer over hele linjen.

Det er selvfølgelig hurtiglading, og opptil 57 timers batteritid per lading med ANC aktivert. 700 mAh-batteriet kan skiftes ut av brukeren. Oppbevaringsetuiet er 20 % mindre. En USB Type-C-ladekabel og en 3,5 mm analog lydkabel følger også med.

Momentum 5 Wireless vil være tilgjengelig i fargene Black, White og Denim, med en veiledende utsalgspris på 399,99 USD. I USA starter salget 16. juni.