Senshi Sokoban Quest

Jeg er visstnok en noob som aldri har hørt om Sokoban, så man lurer på hvilken stein jeg har gjemt meg under det siste tiåret. Etter en rask googling fant jeg ut at Sokoban er et puslespill som først dukket opp på begynnelsen av 80-tallet og kan oversettes fra japansk til engelsk som Warehouse-keeper. Svogeren min Domenico har jobbet på et lager her i byen i litt over 20 år, og jeg har alltid lurt på hva han gjør om dagen, men etter denne uken føler jeg at jeg har fått svar på det spørsmålet. For med Shenshi Sokoban Quest har jeg gjort akkurat det jeg mistenker at han gjør hele dagen, slept rundt på store esker som et vidunderlig lite pakkesel, og vi har sannsynligvis tjent like dårlig. Spillet i seg selv er veldig enkelt, akkurat som designet, så hvis du trodde dette skulle bli en tekst der vi snakker om fantastisk grafikk, må du tro om igjen. For spillet som Yume Game Studio står bak lukter veldig retro, og det er absolutt ingenting galt med det. Og puslespillet i seg selv krever ikke magisk grafikk, vi suser tross alt bare rundt på en haug med bokser fra et punkt til et annet, og et minne fra et spill i ungdommen min blinker i bakhodet. Shemue II, der jeg brukte timevis på å laste en lastebil full av trekasser. Hva er det med japanere og trekasser?

HQ

Spillet spilles på det som ser ut som et rutete brett med vegger og et gulv. På noen ruter er det en markør, og det er til disse markørene eskene skal flyttes. Du kan flytte boksene horisontalt og vertikalt, men problemet er at boksene ikke kan dras, så hvis de står mot en vegg og du ikke har tomme ruter rundt, er du ferdig. Selve puslespillet er løst når alle boksene er på sine respektive markeringer. Spillet er bygget opp av 50 ulike baner, og du har bare ett minutt på deg til å løse hver bane, og jo raskere du løser puslespillet, jo flere poeng får du. Til din hjelp har du tre hjerter som representerer liv og tre lyn. Hvis tiden går ut, mister du ett hjerte, og hvis du mister alle hjertene, er det Game Over. Med lynet starter du et nivå på nytt. Jeg så ikke noe poeng i å kaste bort hjerter, for hver gang jeg så at jeg var i ferd med å mislykkes, gikk jeg bare ut av menyen og begynte på nytt. På denne måten har verken lyn eller hjerter gått til spille. Og selv om du blir kvitt alle hjertene dine, virker det som om du får begynne der du slapp, så det hele er ganske meningsløst.

Jo lenger inn i spillet du kommer, jo vanskeligere blir nivåene, og om jeg får si det selv, kan det til tider være ganske frustrerende. Det tar ikke veldig lang tid å spille dette, bare noen timer, så jeg håper prislappen blir lav når det slippes. Det blir litt avhengighetsskapende, og det er et ganske fint tidsfordriv fordi den lille grå substansen i pannelappen virkelig må jobbe på høytrykk noen ganger på visse baner, og tiden som tikker ved siden av bidrar til å stresse deg til et mindre hjerteinfarkt. Men som konsollspill kan jeg ikke annet enn å føle at det føles litt bortkastet. Dette passer bedre på en håndholdt liten bærbar konsoll eller som et mobilspill.

Dette er en annonse:

Et typisk spill jeg ville plukket opp når jeg venter på bussen eller i lunsjpausen for å slappe av, selv om det fort blir litt repetitivt. Det blir litt kjedelig når du ser på den store TV-en og den kule konsollen din og ser den ganske kjedelige spillplanen som ser tilbake på deg. Så ordet bortkastet passer faktisk godt. Jeg pleier å falle ned i kaninhullet med lange tekster på 10 000 ord, men i dette spillet er det faktisk det motsatte. Det er ikke så mye annet å si enn at det er et hyggelig lite tidsfordriv, men ikke noe jeg ville slått på konsollen for. Som sagt ville dette passet bedre på mobiltelefonen, og som et enkelt mobilspill ville det fått en mye høyere karakter enn jeg vil gi det nå.

Dette er en annonse: