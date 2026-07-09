Sentralbanksjefen i Taiwan advarer mot en AI-boble

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Sentralbanksjefen i Taiwan, Yang Chin-long, sa i dag til landets parlament at selv om veksten som driver AI er reell, risikerer hele bransjen å utvikle seg til en boble.

AI har blitt Taiwans viktigste økonomiske drivkraft, men sentralbanken vil nøye overvåke risikoen knyttet til spekulative kapitalinvesteringer finansiert gjennom «aggressiv» låneopptak fra teknologiselskaper, ifølge Reuters.

På sentralbankens kvartalsmøte i juni anså styret ikke at inflasjonspresset som følge av AI-boomen var tilstrekkelig til å rettferdiggjøre en renteøkning, selv om beslutningen om å holde rentene uendret ikke var enstemmig. Etter en ny vurdering av sektorens volatilitet ser det imidlertid ut til at sentralbanksjefens syn har endret seg, eller i det minste blitt mer forsiktig.

Jensen Huang, administrerende direktør i Nvidia, reiser ofte til øya – et av de viktigste knutepunktene for produksjon av AI-brikker – og er fortsatt optimistisk med tanke på fremtidsutsiktene, til tross for den eksplosive økningen i materialkostnadene.