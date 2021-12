Senua's Saga: Hellbalde II ser ekstremt vakkert ut i gameplaytrailer

HQ

Da Ninja Theory kunngjorde oppfølgeren til Hellblade: Senua's Sacrifice for to år siden fikk vi en imponerende trailer som viste hvilke mål utviklerne hadde for spillet grafisk, noe som selvsagt var imponerende. Det viser seg at de muligens vil overgå disse også.

For i natt fikk vi den første gameplaypresentasjonen av Senua's Saga: Hellblade II, og det må være lov å si at spillet ser ekstremt pent ut. Når det gjelder gameplayet gjøres det tydelig at det fortsatt vil være et stort fokus på Senua sin mentale helse ved å leke med både lyd og bilder, men denne gangen blir det visst ikke en like ensom reise. Dessverre ønsker britene fortsatt ikke å si noe om når spillet lanseres, men med en slik trailer virker det ikke altfor langt unna.