Senua's Saga: Hellblade II Enhanced

HQ

Senua's Saga: Hellblade II ble utgitt på Xbox Series X/S og PC tilbake i mai 2024, og det står fortsatt som et av de vakreste og visuelt mest tiltalende spillene som noensinne er laget. Nå kommer Hellblade II i en forbedret utgave, som også vil lande på PlayStation 5, og denne utgaven byr blant annet på en 60fps-modus, en oppdatert Photo Mode, og tilbakekomsten av Dark Rot Mode, som noen kanskje husker fra det første spillet.

I dagens spillandskap, der spillene gjerne er skåret over samme lest for å sikre et salg som kan holde glupske investorer i sjakk, ser det ut til at det ikke lenger er plass til smale, fokuserte og rendyrkede spill, spill som er helt lineære og der alt mekanisk fett kompromissløst er skåret bort til fordel for en filmatisk opplevelse og en tydelig kreativ visjon.

Derfor er Senua's Saga: Hellblade II faktisk et lite mirakel. Det er et spill som ikke bøyer seg for trender i spillbransjen. Fokuset ligger hele tiden på den kreative ideen, og ikke på spillmekanikk designet av psykologer og atferdseksperter for å forlenge spillets levetid på kunstig vis. Det er derfor flott å se at Microsoft, etter spillets utgivelse på Xbox og PC, har gitt Ninja Theory grønt lys til å jobbe videre med spillet, slik at det nå kommer i en forbedret versjon og samtidig også inntar PlayStation-plattformen.

Dette er en annonse:

Jeg vil ikke gå for mye i detalj om historien i Senua's Saga: Hellblade II, da den er sentral i spillet og noe som må oppleves. Det er tydelig at Ninja Theory er historiefortellere tvers igjennom, og de leverer en fortelling som sitter igjen i deg i flere dager etter at du har fullført spillet. Men kort fortalt handler det om en ung kvinne ved navn Senua, en kriger fra Nord-England, som lar seg ta til fange av islandske slavehandlere og blir ført til Island, der hun håper å befri sitt folk, som er undertrykt og lever som slaver på den nordlige øya.

Det tar selvfølgelig flere vendinger underveis, og det er en svært brutal historie om lidelse, hevn, hat og frykt, men også om kjærlighet, lengsel, ensomhet og tilgivelse. Historien er fortalt med en slik overbevisning at det er vanskelig å ikke bli dratt inn i den gripende fortellingen. Det var flere tilfeller av gåsehud underveis.

Dette er en annonse:

Som i det første spillet, Hellblade: Senua's Saga, spiller Senuas mentale tilstand en stor rolle i det hele. I løpet av hendelsene i det første spillet (som jeg ikke vil avsløre her, i tilfelle du ikke har spilt det ennå), kastes hun inn i en dyp og mørk psykose, der demoner river og sliter i sinnet hennes og hun stadig hører stemmer i hodet, stemmer som prøver å kontrollere henne og skremme henne, samt stemmer og skrik fra alle de mange døde menneskene hun føler at hun har på samvittigheten.

Stemmene danser rundt i hodet hennes, de snakker med hverandre, de hjelper og de bedrar, og man vet aldri helt om man skal tro på det de sier. I det ene øyeblikket sår de tvil i Senuas sinn, og i det neste inngir de henne mot og tro på at hun gjør det rette. Andre ganger fnyser de av henne og håner henne når hun er på sitt mest sårbare. Disse stemmene er like mye en fiende som de brutale skapningene hun møter på Island.

Ninja Theory har samarbeidet med psykoseforskere og mennesker som lever med psykose, for å skildre den brutale villskapen som mennesker med psykiske lidelser kan oppleve. Jeg kan avsløre at dette ikke gjør spillets brutale stil mindre skremmende, for den er svært effektiv.

Spillets grafisk detaljerte og velkoreograferte kamper er også brutale. I låste en-mot-en-dueller har du de velkjente lette og tunge angrepene, en blokkering og en unnvikelsesmanøver til rådighet. Kampene er tunge, og ofte må du åpne opp for angrep ved å unnvike eller parere, noe som gir kampene en slags rytme. Disse sekvensene har et fantastisk filmatisk utseende, men de blir litt ensformige etter hvert, noe som bringer oss til spillets største utfordring.

Hvis man ser isolert på Senua's Saga: Hellblade II som et spill i tradisjonell forstand og sammenligner det med andre spill, uansett sjanger, er det mange spill som er bedre enn Hellblade II. Det er helt greit hvis man ser på spillet som et slikt, for da kommer Senua's Saga: Hellblade II til kort med sine enkle gåter og relativt monotone kampsystem. Du kan også velge å se på spillet som en opplevelse, på linje med å se en film på kino, der du lar deg rive med av rytmen i kampene, den utrolig vakre grafikken, den oppslukende lyden (som vi kommer til om et øyeblikk) og den brutale historien, og hvis du velger å gjøre det, vil Senua's Saga: Hellblade II nesten helt sikkert gjøre et stort inntrykk på deg.

La oss se nærmere på hva denne Enhanced -utgaven byr på i forhold til den som ble utgitt våren 2024. For det første har spillet nå en 60fps Performance Mode, som fungerer veldig bra - det er bare noen få nedgraderinger når det gjelder grafikk sammenlignet med 30fps Quality Mode som spillet fortsatt har - og som fremdeles er det mest visuelt imponerende. Jeg spilte gjennom spillet for denne anmeldelsen i den nye Performance Mode på PS5 Pro, og disse skjermbildene er hentet fra den versjonen. På PC finnes det nå en "Very High"-innstilling, som gir enda bedre grafikkvalitet enn før.

I tillegg er det velkjente Dark Rot Mode fra det første spillet tilbake, der Senuas kropp og sinn blir overtatt av en mørk råte hver gang hun dør eller mislykkes, og når råten blir sterk nok, er reisen hennes over og all fremgang blir slettet.

Spillets Photo Mode har blitt oppdatert, blant annet med et "Motion"-alternativ, slik at du kan lage korte videoer i tillegg til bilder, og til slutt har det blitt lagt til mer enn fire timer med kommentarer fra utviklerne og skuespillerne, som forteller historien om spillets tilblivelse og valgene som ble tatt underveis. Både kommentarsporet og Dark Rot Mode blir tilgjengelig når du fullfører spillets historie for første gang, og det tar vanligvis 7-10 timer, avhengig av hvor grundig du utforsker omgivelsene og hvilken vanskelighetsgrad du spiller på.

Senua's Saga: Hellblade II er rett og slett fortsatt et av de mest visuelt imponerende spillene vi kan spille på konsollene våre. Miljøene og karakterene er levendegjort med et utrolig høyt detaljnivå. Den skitne og rå art direction med forfalne og forlatte bosetninger, hjemsøkte skoger, svarte forblåste strender, klaustrofobiske og mørke grotter, samt de brutale kampene der kameraet hele tiden leverer vakre vinkler, gjør Hellblade II til en visuell opplevelse som jeg ikke kan huske å ha hatt noe annet sted.

Når det gjelder lyden, har Ninja Theory brukt 3D binaural lyd, og jeg vil absolutt anbefale å spille spillet med et par gode hodetelefoner. Binaural betyr egentlig "bruk begge ører", og lyden er tatt opp på en slik måte at ulike lyder og stemmer kan plasseres i et 3D-område rundt spilleren og tas opp slik det menneskelige øret hører dem. Det betyr at stemmene som hele tiden fyller Senuas hode, kan plasseres på høyre side, på venstre side, over henne, diagonalt foran henne og alle mulige andre steder, og når de mange stemmene kjemper om å bli hørt, høres det ut som om de danser rundt henne. Resultatet er rett og slett enestående og svært skremmende.

Den tyske skuespilleren Melina Jürgens leverer nok en gang en fremragende prestasjon som Senua. Hennes innlevelse og talent settes ytterligere i perspektiv av det faktum at hun ikke er utdannet skuespiller, men frilansansansatt hos Ninja Theory, som opprinnelig ble brukt som stand-in da motion capture-teamet skulle teste teknikkene sine. Men da teamet så hennes innlevelse i rollen som Senua, valgte de rett og slett henne som sitt endelige valg. Hun gjør en fantastisk jobb og bidrar til å løfte spillet til et enda høyere nivå, og hun er årsaken til noen av de gåsehudfremkallende øyeblikkene jeg nevnte tidligere.

Senua's Saga: Hellblade II er fortsatt et utmerket spill, eller rettere sagt, en utmerket opplevelse. Spillet er ikke spesielt friskt og noen steder direkte overfladisk, men det hele løftes av den fantastiske grafikken - som ofte er helt overveldende - det oppslukende lyddesignet og Melina Jürgens' enestående prestasjon.

Jeg hadde glede av nok en gjennomspilling av Senua's Saga: Hellblade II, denne gangen i den nye Enhanced -utgaven. Denne versjonen endrer ikke spillet vesentlig (selv om det nye Performance Mode er kult), men det forbedrer spillet og legger til nye funksjoner og en ny spillmodus, og det gir et helt nytt publikum på PlayStation muligheten til å oppleve denne brutale vikinghistorien.

Dette er definitivt ikke et spill for alle. Langt ifra. Det er ikke designet slik spill normalt er i 2024/2025.