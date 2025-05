Senua's Saga: Hellblade II kommer til PS5 denne sommeren med nye funksjoner

HQ

Etter å ha vært eksklusivt for Xbox og PC, er Senua's Saga: Hellblade II endelig på vei til PlayStation 5 - omtrent et år etter den opprinnelige utgivelsen 21. mai 2024. Dette ble offisielt bekreftet av Ninja Theory, som også kunngjorde at den oppdaterte PS5-versjonen vil inneholde flere "spennende nye funksjoner", full DualSense-støtte og optimaliseringer som utnytter den ekstra kraften i PlayStation 5 Pro.

De nye funksjonene vil også bli gjort tilgjengelig som en gratis oppdatering for Xbox Series X/S- og PC-spillere samme dag som PS5-utgivelsen. Selv om ingen spesifikk lanseringsdato er avslørt ennå, tyder alt på at lanseringen vil finne sted til sommeren. I mellomtiden kan spillere allerede ønske seg spillet via PlayStation Store.

Dette markerer første gang PlayStation-eiere vil kunne oppleve Senuas hjemsøkende og oppslukende reise på Sony-maskinvare av den nåværende generasjonen, komplett med forbedret haptikk og grafikk.

Kommer du til å kjøpe Hellblade II på PlayStation 5?