Senua's Saga: Hellblade II vist i vakker lanseringstrailer

I morgen lanseres Ninja Theorys etterlengtede og tilsynelatende nydelige actioneventyr Senau's Saga: Hellblade II, som faktisk var det aller første spillet som ble vist for Xbox Series X (under The Game Awards 2019).

Vi vil selvfølgelig fortelle deg hvor bra spillet er i en massiv anmeldelse i morgen, før alle PC- og Xbox Series-spillere kan ta fatt på Senuas nye eventyr, som også debuterer på Game Pass. Kampanjen sies å være omtrent like lang som forgjengeren, noe som betyr at vi kan forvente rundt åtte timers spilletid i det som allerede er en seriøs kandidat til å være årets peneste spill.

Nå har vi også fått lanseringstraileren, som du kan sjekke ut nedenfor. Norske Auroras Animal Soul setter tonen for videoen, som er ganske spoilerfri, så du kan definitivt se den selv om du planlegger å komme i gang i morgen.