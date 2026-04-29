Sephiroth har en ny sidebeskjeftigelse: Han selger sitronsyre i forkant av Rebirth-utgivelsen

Som vi nevnte i går, er en spillbar demo av Final Fantasy VII: Rebirth nå tilgjengelig for både Switch 2 og Xbox Series S/X. Ut fra reaksjonene til de som har prøvd det, ser det ut til å være en veldig polert versjon i forkant av utgivelsen 3. juni.

Hvis du er ute etter noe velsmakende å nippe til mens du spiller (og er i lovlig drikkealder, selvfølgelig), har Sephiroth et forslag til deg. Square Enix har lansert et noe uventet samarbeid med det japanske bryggeriet Asahi Beer om et produkt som heter Mirai no Lemon Sour, som i reklamen oversettes til "Fremtidens sitronsyre".

Her ser vi One-Winged Angel i ferd med å skjære opp en sitron og lidenskapelig drikke en alkoholholdig drikk, som en ekte influencer som omfavner enda et merke fullt ut. Høres det rart og japansk ut? Vel, det er akkurat det det er, ta en titt selv nedenfor.