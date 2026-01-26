Sepp Blatter oppfordrer fotballfans til å droppe VM i USA: "Hold dere borte fra USA!"

HQ

Tidligere FIFA-president Sepp Blatter har gitt sin støtte til oppfordringene om å boikotte fotball-VM i USA til sommeren. Den tidligere FIFA-sjefen sluttet seg til den sveitsiske antikorrupsjonsadvokaten Mark Pieth, som advarte om at de nylige sikkerhetshendelsene i USA (les: drapet på Alex Pretti) gjør det risikabelt å reise til turneringen.

Blatter kommenterte på sosiale medier, og støttet Pieths syn om at supporterne kanskje ville være tryggere å se turneringen hjemmefra. Pieth trakk frem dødsfallene til to amerikanske statsborgere, deriblant demonstranten Renee Good, som en grunn til at fansen bør tenke seg om to ganger før de går på kamper i USA, Canada og Mexico fra 11. juni til 19. juli.

"Fansen bør forvente at hvis de ikke oppfører seg ordentlig overfor myndighetene, kan de bli sendt hjem umiddelbart", sa Pieth. Blatter la til at slike advarsler " neppe oppmuntrer fansen til å dra dit." Uttalelsene kommer mens FIFA fortsetter under Gianni Infantino, som har pleiet forholdet til USAs president Donald Trump, og etter Blatters kontroversielle avgang fra organisasjonen i 2015...