September 2026 i sport: Champions League, US Open og store begivenheter innen fotball, tennis, F1 og mer denne måneden
Her er en oversikt over de største sportsbegivenhetene du kan følge med på i september 2026.
Sommeren er over, og den nye sesongen 2026/27 starter i september for mange turneringer og ligaer. Mens noen idretter og ligaer allerede har startet opp igjen i august, vil september by på nye turneringer, blant annet den første kampdagen i Champions League, som er rett rundt hjørnet, samt den første internasjonale fotballpausen for herrelandslagene i UEFA Nations League.
Andre konkurranser som startet i august avsluttes (La Vuelta, US Open), og mange sesonger som varer hele året, som F1 og MotoGP, går inn i sluttfasen der hvert poeng virkelig teller, mens september også byr på FIBA-VM i basketball for kvinner (4.–13. september), EM i volleyball for menn og den første utgaven av det uvanlige verdensmesterskapet i Ultimate fra 11.–13. september.
Her er en liste over de største sportsbegivenhetene verden over som du ikke må gå glipp av denne måneden:
September 2026 i sport verden over
Fotball i september 2026
- UEFA Champions League: Gruppespillet starter 8.–10. september (1. spillerunde)
- UEFA Europa League: Gruppespillet starter 16.–17. september (1. spillerunde)
- UEFA Nations League: Gruppespillet starter 24.–26. september (1. kampdag), 27.–29. september (2. kampdag), 1.–3. oktober (3. kampdag) og 4.–6. oktober (4. kampdag)
Motorsport i september 2026
- Formel 1: Italias Grand Prix (Monza): 4.–6. september
- MotoGP: San Marino-GP (Misano): 11.–13. september
- Formel 1: Spansk Grand Prix (Madrid): 11.–13. september
- MotoGP: Østerrikes Grand Prix (Red Bull Ring): 18.–20. september
- Formel 1: Aserbajdsjan Grand Prix (Baku): 24.–26. september
Tennis i september 2026
- Grand Slam US Open (ATP og WTA): 31. august – 13. september
- Davis Cup-kvalifisering, andre runde: fra 14. september
- Singapore Open (WTA 500): 21.–28. september
- Laver Cup: 25.–27. september
- China Open (ATP og WTA 500): 28. september–5. oktober
- Tokyo Open (ATP 500): 28. september–5. oktober
Basketball i september 2026
- FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner: 4.–13. september
- EuroLeague Basketball SuperCup: 18.–19. september
- EuroLeague-sesongen 2026/27: Starter 24. september
Sykling i september 2026
- La Vuelta a España: Avsluttes 13. september
- UCI-verdensmesterskap i landeveissykling: 20.–27. september
Volleyball i september 2026
- EM i volleyball for menn 2026: 9.–26. september
Friidrett og annet
- Diamond League-finalen (Brussel): 4.–6. september
- EM i kunstløp på rulleskøyter: 3.–12. september
- Verdensmesterskapet i friidrett: 11.–13. september