September 2026 i sport: Champions League, US Open og store begivenheter innen fotball, tennis, F1 og mer denne måneden

HQ

Sommeren er over, og den nye sesongen 2026/27 starter i september for mange turneringer og ligaer. Mens noen idretter og ligaer allerede har startet opp igjen i august, vil september by på nye turneringer, blant annet den første kampdagen i Champions League, som er rett rundt hjørnet, samt den første internasjonale fotballpausen for herrelandslagene i UEFA Nations League.

Andre konkurranser som startet i august avsluttes (La Vuelta, US Open), og mange sesonger som varer hele året, som F1 og MotoGP, går inn i sluttfasen der hvert poeng virkelig teller, mens september også byr på FIBA-VM i basketball for kvinner (4.–13. september), EM i volleyball for menn og den første utgaven av det uvanlige verdensmesterskapet i Ultimate fra 11.–13. september.

Her er en liste over de største sportsbegivenhetene verden over som du ikke må gå glipp av denne måneden:

September 2026 i sport verden over

Fotball i september 2026



UEFA Champions League: Gruppespillet starter 8.–10. september (1. spillerunde)



UEFA Europa League: Gruppespillet starter 16.–17. september (1. spillerunde)



UEFA Nations League: Gruppespillet starter 24.–26. september (1. kampdag), 27.–29. september (2. kampdag), 1.–3. oktober (3. kampdag) og 4.–6. oktober (4. kampdag)



Motorsport i september 2026



Formel 1: Italias Grand Prix (Monza): 4.–6. september



MotoGP: San Marino-GP (Misano): 11.–13. september



Formel 1: Spansk Grand Prix (Madrid): 11.–13. september



MotoGP: Østerrikes Grand Prix (Red Bull Ring): 18.–20. september



Formel 1: Aserbajdsjan Grand Prix (Baku): 24.–26. september



Tennis i september 2026



Grand Slam US Open (ATP og WTA): 31. august – 13. september



Davis Cup-kvalifisering, andre runde: fra 14. september



Singapore Open (WTA 500): 21.–28. september



Laver Cup: 25.–27. september



China Open (ATP og WTA 500): 28. september–5. oktober



Tokyo Open (ATP 500): 28. september–5. oktober



Basketball i september 2026



FIBA-verdensmesterskapet i basketball for kvinner: 4.–13. september



EuroLeague Basketball SuperCup: 18.–19. september



EuroLeague-sesongen 2026/27: Starter 24. september



Sykling i september 2026



La Vuelta a España: Avsluttes 13. september



UCI-verdensmesterskap i landeveissykling: 20.–27. september



Volleyball i september 2026



EM i volleyball for menn 2026: 9.–26. september



Friidrett og annet



Diamond League-finalen (Brussel): 4.–6. september



EM i kunstløp på rulleskøyter: 3.–12. september



Verdensmesterskapet i friidrett: 11.–13. september

