Serbia bekrefter kjøp av kinesiske missiler etter bildelekkasje

HQ

Serbia har bekreftet at de har kjøpt kinesiskproduserte CM-400AKG-missiler til luftforsvaret sitt, etter at bilder av våpenet montert på serbiske fly har sirkulert på nettet.

President Aleksandar Vučić sa at landet hadde anskaffet et "betydelig antall" av missilene og planla å anskaffe flere. Kjøpet gjør Serbia til den første europeiske operatøren av det kinesiske systemet, som er designet for høyhastighetsangrep mot mål på bakken eller til sjøs.

Anskaffelsen belyser Beograds komplekse utenrikspolitiske balansegang. Samtidig som Serbia opprettholder samarbeidet med NATO og søker medlemskap i EU, har landet tette politiske og militære bånd til Russland og stadig dypere strategiske forbindelser med Kina.

"Vi har et betydelig antall av disse missilene, og vi kommer til å få enda flere," sa president Aleksandar Vučić i en direktesending på den statlige serbiske TV-stasjonen RTS.