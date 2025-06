Serbia rystes av sammenstøt mellom politi og demonstranter

HQ

Siste nytt om Serbia . Politiet i Serbia konfronterte regjeringsfiendtlige demonstranter i sentrum av Beograd i helgen, etter en massiv demonstrasjon ledet av studenter og borgergrupper som krevde tidlig valg og demokratiske reformer.

"Myndighetene valgte å bruke vold og undertrykkelse mot folket. Enhver radikalisering av situasjonen er deres ansvar", skrev studentene i et innlegg på X. Deretter skrev Serbias president Aleksandar Vučić på Instagram: "De prøvde å få Serbia til å falle, men de klarte det ikke. Lenge leve Serbia!"

Uroen blusset opp etter at en fredelig marsj endte med trefninger i nærheten av viktige regjeringsbygninger, der myndighetene brukte makt for å spre folkemengden. Demonstrantene anklager regjeringen for korrupsjon og undertrykkelse, og krever en slutt på den serbiske presidenten Aleksandar Vučićs 12 år lange styre.