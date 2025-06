Serbisk TV-kanal sender ved en feil eFootball-opptak i stedet for en ekte fotballkamp

HQ

En serbisk TV-kanal gjorde seg virkelig til latter denne uken, da de ved en feil viste opptak av et videospill i stedet for de faktiske bildene fra kampen mellom Serbia og Andorra, som en del av VM-kvalifiseringskampene. Tirsdag slo Serbia Andorra 3-0, med et hat-trick av Al Hilal-spiller Aleksandar Mitrović.

Senere viste Nacionalna Televizija Happy, en privat kanal i Serbia, bilder av en fotballkamp mellom Andorra og Serbia, mens nyhetsoppleseren snakket om Mitrovics mål... men bildene var ikke ekte: Det var et videospill, tilsynelatende eFootball.

Hvordan kunne en slik tabbe skje? Kanskje de ikke hadde tilgang til originalbildene og tenkte at "i 20 sekunder ville ingen legge merke til det".

Serbia og Andorra er i samme VM-kvalifiseringsgruppe fra UEFA som England, gruppe K. England leder gruppen etter at de (knepent) slo Andorra 1-0 i forrige uke, og de har 9 poeng. Albania er nummer to med en femteplass, og utfordrer Serbia og Latvia om en plass i sluttspillet. Serbia møter England 9. september, Englands første kamp siden det pinlige 3-1-tapet mot Senegal i en vennskapskamp.