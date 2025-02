Serbiske protester eskalerer når studenter leder en massiv demonstrasjon mot jernbanekatastrofen

HQ

Titusenvis av studenter strømmet ut i gatene i Kragujevac i Serbia lørdag, og markerte den hittil største protesten mot regjeringens håndtering av en dødelig jernbanekatastrofe i november 2024.

Tragedien, der 15 mennesker mistet livet da et tak kollapset på en nyrenovert togstasjon i Novi Sad, utløste et landsomfattende raseri. De voksende protestene, som nå er den største bevegelsen Serbia har sett på mange år, utfordrer president Aleksandar Vucics ti år lange grep om makten.

Studenter, lærere, bønder og arbeidere har sammen med studenter krevd rettferdighet og ansvarlighet, og har gitt korrupsjon i regjeringen skylden for tragedien. De har blokkert veier og krevd at myndighetene frigir viktige dokumenter, samtidig som de krever mer penger til høyere utdanning.

Til tross for at høytstående ministre har gått av og 13 personer er tiltalt for å ha vært involvert i hendelsen, viser protestene ingen tegn til å avta. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.