Serena Williams blir offisielt anerkjent som aktiv spiller denne måneden, men kommer hun tilbake?

HQ

Serena Williams er tilbake i overskriftene denne uken, først på grunn av hennes kontroversielle reklame for en slankeinjeksjon i Super Bowl, og nå på grunn av ryktet om at Serena Williams planlegger et comeback til profesjonell tennis. Ryktet har hele tiden blitt næret av den samme journalisten, Ben Rothenberg, som nå melder at "hennes comeback er helt ubestridelig og offisielt", til tross for at Williams selv har benektet at hun kommer til å vende tilbake til tennis.

Den siste utviklingen, etter at Williams ble inkludert i en antidopingtestingspool av International Tennis Integrity Agency, et obligatorisk skritt for aktive profesjonelle spillere i Women's Tennis Association, er at Serena Williams vil fullføre sin seks måneder lange gjeninntreden i antidopingtestingspoolen den 22. februar, og fra da av vil hun offisielt bli anerkjent som en aktiv spiller.

Rothenberg antyder at Serena Williams vil ha god tid til å forberede seg på et potensielt comeback i WTA-turneringene i Indian Wells eller Miami i mars, eller i de påfølgende turneringene i Madrid, Roma, Roland Garros eller Wimbledon. Juridisk sett vil hun være kvalifisert for dem alle.

Faktisk stammer planene hennes om å returnere til tennis fra sommeren 2025, hvor hun søkte om gjeninntreden i august for å konkurrere i US Open, men ikke fikk lov på grunn av hennes selvutmelding fra dopingkontrollen, en formalitet som vil bli løst innen 22. februar.

Tror du Serena Williams, i en alder av 44 år, vil gjøre et stort comeback til tennis, fire år etter at hun la opp i 2022? Hennes storesøster Venus Williams konkurrerer fortsatt med jevne mellomrom, og til tross for manglende seire er hun fortsatt konkurransedyktig.