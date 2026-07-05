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Serena Williams er dypt skuffet over å måtte trekke seg fra dobbelturneringen i Wimbledon etter at turneringsledelsen utsatte kampen deres

Wimbledon iverksatte ekstraordinære tiltak for å gi Serena Williams tid til å komme seg før kampen.

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Serena Williams og Venus Williams vil ikke delta i Wimbledon-dobbel. Serena pådro seg en kneskade under singelkampen sin mandag – et nederlag i første runde i hennes comeback fire år senere – og rakk ikke å komme seg i tide, til tross for at arrangørene gjorde ekstraordinære forsøk på å utsette kampen deres så mye som mulig.

«Det er hjerteskjærende å måtte trekke meg fra dobbelturneringen. Å komme tilbake for å konkurrere igjen har vært en gave, og muligheten til å spille sammen med Venus én gang til betydde alt for meg. Jeg gjorde alt jeg kunne, men dessverre er kneet mitt rett og slett ikke klart for konkurranse», skrev Serena, og takket turneringsdirektør Jamie Baker for «å ha gitt meg alle muligheter til å komme meg».

Serena Williams la også ut et bilde av væsken som ble tappet ut av kneet hennes etter kampen. «Den gode nyheten er at kneet mitt ikke burde hovne opp eller samle like mye væske igjen. Den dårlige nyheten er at uansett hvor hardt jeg prøvde, klarte jeg ikke å bli klar til dobbelen».

«Takk til fansen for den utrolige støtten og for at dere gjorde dette comebacket så meningsfullt. Alt jeg kan si er: Følg med i en by nær deg...»

Serena og Venus Williams’ dobbelkamp mot Camila Osorio og Solana Sierra var opprinnelig planlagt til fredag, men arrangørene flyttet den til lørdag (da andre runde allerede hadde startet) for å gi henne ekstra tid til å komme seg, en beslutning som sjelden tas for andre spillere.

Serena Williams er dypt skuffet over å måtte trekke seg fra dobbelturneringen i Wimbledon etter at turneringsledelsen utsatte kampen deres
Everett Collection / Shutterstock

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