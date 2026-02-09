Serena Williams får kraftig motbør etter Super Bowl-reklame for et slankemiddel

HQ

Serena Williams, utvilsomt en av historiens beste tennisspillere og tidenes beste kvinnelige idrettsutøvere, med 23 Grand Slam-titler i single, har fått hard kritikk for en Super Bowl-reklame der hun reklamerer for et slankemiddel.

I reklamen injiserer Williams seg selv en medisin med GLP-1, et hormon som brukes i slankemedisiner, og som stimulerer insulinfrisetting og bremser fordøyelsen, noe som reduserer appetitten. Hun sier at hun med medisinen har gått ned mer enn 13,5 kilo i løpet av et år, og at den har hjulpet henne med blodsukkernivået, blodtrykket og høyt kolesterol.

Selv om det var kjent at Serena har tatt denne medisinen før, for å hjelpe henne med å redusere vekten etter fødselen av sin andre datter Adira River i 2023, har det å se henne promotere et legemiddel for å gå ned i vekt kommet som et sjokk for fansen, som har vært svært kritiske på sosiale medier om de etiske implikasjonene av å promotere produkter som fortsetter å fremme tynne kropper, spesielt når det kommer fra en idrettsperson som aldri har vært overvektig, og som nå ser ekstremt tynn ut.

GLP-1-medikamenter er også utsatt for sekundære effekter, som kvalme, oppkast, diaré og forstoppelse. Mange påpeker at Williams, spesielt når hun kommer fra en idrettsutøver, burde ta til orde for et sunt kosthold og mosjon i stedet for medisiner for å gå raskt ned i vekt. Hva mener du om dette?