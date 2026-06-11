Serena Williams forlater Queen's Club etter at hennes dobbelpartner Victoria Mboko ble skadet

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Serena Williams' triumferende comeback til tennis, fire år etter at hun la opp, har blitt avbrutt. Den 44 år gamle spilleren vant sammen med partneren Victoria Mboko, en 19 år gammel kanadisk spiller, sin første damedoublekamp i Queen's Championship, mot Nicole Melichar-Martinez og Erin Routliffe, og Williams spøkte med at prestasjonen hennes «var en C-minus».

Men hennes reise er over, da Mboko falt under sin singelkamp onsdag, noe som tvang henne til å trekke seg da hun lå under 6-2, 3-4 mot Karolina Pliskova. Hun forlot banen haltende og i tårer, og har naturligvis også trukket seg fra damedouble, selv om omfanget av skaden hennes fortsatt ikke er kjent.

«Vicky Mboko, du er et utrolig talent og du vil være tilbake på banen på null komma niks. Håper du blir frisk snart», skrev Williams på Instagram. Serena Williams vil nå se frem mot Wimbledon, hvor hun kan få et wildcard, men før det skal hun spille sammen med tsjekkiske Karolina Muchova, verdens nr. 10, i en dobbelkamp i Berlin.