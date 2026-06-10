Serena Williams gjør en suksessfull comeback i tennis og vurderer å delta i Wimbledon

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Serena Williams gjorde en triumferende comeback i tennis. Den 44 år gamle spilleren, som trakk seg tilbake for fire år siden, kom med en overraskende (til tross for «lekkasjene») comeback-kunngjøring, da hun meldte seg på Queen's Club-tennisturneringen og spilte i damedouble sammen med den kanadiske tenåringen Victoria Mboko, som bare er 19 år gammel. Og de vant, og slo de tredje seedede spillerne Nicole Melichar-Martinez og Erin Routliffe i to strake sett.

Williams, som hadde det store flertallet av fansen på sin side, visste hvor privilegert de var som fikk se vinneren av 23 Grand Slam-titler i singel og 14 i dobbel spille foran dem. Suksessen førte til spørsmålet: vil hun spille på Wimbledon senere denne måneden?

«Som jeg sa forleden, tar jeg det dag for dag. Jeg har fortsatt litt tid på meg til å bestemme meg, og de har vært flinke til å gi meg den rommet og tiden jeg trenger til å bestemme meg», sa Williams, vel vitende om at hvis hun sier ja, vil hun få et wildcard til turneringen. Men Williams sa at hun var nervøs før kampen, og spøkte om hvordan prestasjonen hennes var. «Hva synes du? En C-minus?»

Williams og Mboko skal neste gang spille mot Laura Siegemund og Leylah Fernandez i kvartfinalen på fredag.