Serena Williams har bekreftet at hun skal delta i singelturneringen på Wimbledon

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Serena Williams skal ikke bare spille sammen med Venus Williams for å prøve seg på Wimbledons damedouble igjen, etter fire års fravær: det er nå bekreftet at Venus, 44 år gammel, også skal delta i damenes singelturnering, etter å ha takket ja til en wildcard-invitasjon til Grand Slam-turneringen på gress, som starter neste uke. Det blir hennes første singelkamp på nesten fire år.

Venus Williams trakk seg tilbake etter US Open 2022 og sa at hun «var på vei bort fra tennis», men kom nylig tilbake for å spille en damedobbeltkamp på Queen’s Club, men trakk seg til slutt fordi hennes spillepartner, Victoria Mboko, pådro seg en kneskade. Hun kom senere tilbake forrige uke for å spille en turnering i Berlin sammen med Karolina Muchova, men tapte i første runde mot Routliffe og Giuliana Olmos.

Venus Williams vant 23 Grand Slam-turneringer, inkludert syv på Wimbledon, mellom 2002 og 2016. Hun nådde to andre finaler etter barselpermisjonen i 2017. Med en seiersprosent på 87 % var gress alltid Venus Williams’ foretrukne underlag. I damedouble vant Williams-søstrene seks Wimbledon-titler mellom 2000 og 2016.

Hovedturneringen i Wimbledon 2026 starter 29. juni og varer til 12. juli.