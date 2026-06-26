Serena Williams vet hvem hennes første motstander blir ved comebacket på Wimbledon – hun er 24 år yngre

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Serena Williams gjorde en lenge etterlengtet comeback i tennis, fire år etter sin første tilbaketrekning, i dobbelturneringen på Queen's Club, og det ble bekreftet at hun igjen skal spille sammen med søsteren Venus Williams i Wimbledons dobbeltturnering. Men hun takket også ja til et wildcard i Wimbledons singelturnering, og skal dermed spille sin første singelkamp på nesten fire år, etter å ha tapt mot Ajla Tomljanović i tredje runde av US Open 2022.

Etter at loddtrekningen fant sted på fredag, skal Serena Williams møte Maya Joint, en 20 år gammel australsk spiller som ligger på 53. plass på verdensrankingen (Serena er ikke rangert på WTA-rankingen). På grunn av Joints alder har de naturligvis aldri møtt hverandre før.

Hvis Serena vinner, kan hun møte Alexandra Eala eller Renata Zarazua i andre runde, og potensielt få en stor kamp mot Iga Swiatek i tredje runde – en kamp som aldri har funnet sted før. Andre potensielle motstandere i tredje runde er Tereza Valentova, Karolina Pliskova og Taylor Townsend.

Serena, 44, den yngste av Williams-søstrene, vant Wimbledon syv ganger mellom 2002 og 2016. Venus Williams, 45, vant Wimbledon fem ganger mellom 2000 og 2008, de fleste av hennes Grand Slam-titler, og vil ikke delta i singelturneringen i Wimbledon i år (kun i dobbel sammen med Serena), da hennes siste singelkamp endte med et nederlag i Bad Homburg Open sist mandag.