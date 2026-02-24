Serena Williams kjører tilbake i konkurranser, "100% sikker", sier tidligere trener

HQ

Serena Williams er offisielt regnet som en aktiv tennisspiller siden forrige søndag, da de seks månedene som kreves for å komme inn i antidopingtestingspoolen igjen ble avsluttet 22. februar. Til tross for det trakk Williams seg fra tennis i 2022, og har ikke spilt siden, og nektet til og med for at hun ønsket å komme tilbake til tennis.

Hennes tidligere trener Rick Macci er imidlertid overbevist om at hun vil komme tilbake, og forklarte til L'Equipe (via Tennis365) at "hun trener med mange sparringspartnere, han har også spilt med Alycia Parks, en god venn av henne i Sør-Florida".

"Så jeg er ikke i tvil om det (comebacket hennes). Jeg har alltid trodd at hun ville komme tilbake fra tid til annen for å gjøre opptredener med Venus i double. Men vi snakker ikke bare om double her ... hun gir alt. Hvis hun ikke trodde hun kunne konkurrere med de beste og vinne kamper, ville hun ikke gjort det. Det er 100 % sikkert at hun kommer til å kaste seg ut i konkurranser igjen."

Det ble spekulert i at hun ville komme tilbake allerede neste Indian Wells, som starter 4. mars, der søsteren Venus vil dukke opp som wildcard. Hvis ikke, følger Miami Open som neste WTA Masters 1000 fra 17.-29. mars.